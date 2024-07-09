4B Mobbing

Bir üniversite de rektörlük bünyesinde personel olarak alındım Diş Hastanesine geçici görevlendirme olarak yolladılar. Destek personeli olarak geçiyoruz temizlik görevlisi olarak çok akşam mesaisine kaldım 1 yıl içinde 1 ay boyunca 2 saat fazladan çalıştım. İzin olarak vermediler. Kan iğne görünce başım dolanıyor dedim istemediğim halde zorla çalıştırdılar. Bugün yarın için sırt ağrımdan dolayı hastaneden randevu oluşturduğumu gitmek istediğimi belirttim. Bana bura kimsenin babasının çiftliği değil bunu önceden soyleceksin dediler. Artık bu kadarı yetti bu geçici görevlendirmeyi son verip nasıl gidebilirim Hastaneden fakültelere adami olmadan kimse gidemiyor burdan bana yol gösterirseniz sevinirim.

Bir üniversite de rektörlük bünyesinde personel olarak alındım Diş Hastanesine geçici görevlendirme olarak yolladılar. Destek personeli olarak geçiyoruz temizlik görevlisi olarak çok akşam mesaisine kaldım 1 yıl içinde 1 ay boyunca 2 saat fazladan çalıştım. İzin olarak vermediler. Kan iğne görünce başım dolanıyor dedim istemediğim halde zorla çalıştırdılar. Bugün yarın için sırt ağrımdan dolayı hastaneden randevu oluşturduğumu gitmek istediğimi belirttim. Bana bura kimsenin babasının çiftliği değil bunu önceden soyleceksin dediler. Artık bu kadarı yetti bu geçici görevlendirmeyi son verip nasıl gidebilirim Hastaneden fakültelere adami olmadan kimse gidemiyor burdan bana yol gösterirseniz sevinirim.