ayrılık süreci /ayrılık sebebiyle mazeret tayini isteme

merhaba iyi akşamlar eşimle ayrılık sürecindeyim .İzmir'den Antalya'ya ailemin yanına tayin isteyeceğim .Antalya doğmayım ama aslen Antalyalı değilim . 3 yaşında kızım var malum kreş ev kirası vs durumları tek başıma hemde görevlerde var çocuğuma bakacak biri lazım ailemin yanına tayin istesem verirler mi .Sanırım tercih yaptırıyolar nasıl bir dilekçe yazsam uygun olur .teşekkürler .

merhaba iyi akşamlar eşimle ayrılık sürecindeyim .İzmir'den Antalya'ya ailemin yanına tayin isteyeceğim .Antalya doğmayım ama aslen Antalyalı değilim . 3 yaşında kızım var malum kreş ev kirası vs durumları tek başıma hemde görevlerde var çocuğuma bakacak biri lazım ailemin yanına tayin istesem verirler mi .Sanırım tercih yaptırıyolar nasıl bir dilekçe yazsam uygun olur .teşekkürler .