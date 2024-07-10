Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Temmuz 2024 00:00
Boşanma mazereti nedeniyle atama talebi

merhaba iyi akşamlar eşimle ayrılık sürecindeyim .İzmir'den Antalya'ya ailemin yanına tayin isteyeceğim .Antalya doğmayım ama aslen Antalyalı değilim . 3 yaşında kızım var malum kreş ev kirası vs durumları tek başıma hemde görevlerde var çocuğuma bakacak biri lazım ailemin yanına tayin istesem verirler mi .Sanırım tercih yaptırıyolar nasıl bir dilekçe yazsam uygun olur .teşekkürler .


RedBull001
Aday Memur
10 Temmuz 2024 00:23

Bu şekilde tayin isteyip talep ettiği yere gideni gördüm çok zor bir işlem değildi anladığım kadarıyla ama dilekçesi nasıldı ne yaptı bilmiyorum. Hakkınızda hayırlısı olsun


Brse
Aday Memur
10 Temmuz 2024 01:43

Gidersin .sorun olmaz

Toplam 2 mesaj

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