KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


10 Temmuz 2024 01:28
PMYO24 HAKKINDA

Bu sene tyt genel görüş olarak zordu deniyor. Sizce on katı kuralına göre taban puanları kadın/erkek düşer mi yoksa PMYO ya yönelim arttığı için artar mı? Düşünceleriniz neler?

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