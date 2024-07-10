Kamuda çalışan mühendisler rahat ve huzurlu bir yaşam için; maaşlarının, ek ödemelerinin, ek gösterge gibi özlük haklarının acilen iyileştirilmesini talep ediyoruz.

Ülkenin gerek üstyapı gerekse altyapı çalışmalarında fedakârca çalışan, gecesi gündüzü olmayan, hafta sonlarında bile atölyelerde, şantiyelerde mesaide olan, milyonlarca liralık işlerin ihalesinin yapılmasından, işlerin teslimine kadar görev alan mühendislerin haklarının verilmesini talep ediyoruz.

Kamuda çalışan mühendislerin özlük haklarının yıllar içinde dengi mesleklerin çok gerisinde kaldığını görüyoruz. Örneğin bugün kamuda çalışan bir mühendis bir doktorun yaklaşık 3?te 1?i, bir hakim ve savcının yarısı kadar ancak maaş almaktadır. Mühendisler verdiği emeğin, aldığı riskin ve yaşadığı sıkıntıların yanında verilen maaşın gerçekten çok az olduğunu düşünüyoruz. Her mesleğe saygımız sonsuz ve herkesin hak ettiğini almasını arzuluyoruz. Ancak bu konuda mühendislere uzun bir süredir haksızlık yapıldığını düşünüyoruz.

Son zamanlarda; sağlık personelleri, öğretmenler, hakim ve savcılar, din görevlileri, bekçiler vb. birçok kamu personellerinin maaşları, sözleşme ücretleri, ek ödemeleri, ek göstergeleri vb. yapılan tüm iyileştirmeler için canı gönülden seviniyor ve destekliyoruz.

Mühendisler, ülkemizin gelişmesi ve muasır medeniyetler seviyesine çıkabilmesi için gece gündüz fedakârca çalışmaktayken, bu emeğin ve fedakârlığın karşılığı olarak en azından aşağıda yer alan konular da bir takım iyileştirmelerin ivedilikle yapılmasını bekliyor.

1-Teknik iyileştirme adı altında diğer mesleklere verilen teşvik ödemesi gibi bir iyileştirmenin biz mühendislere de düzenlenmesini,

2-Mühendislere Risk ve Sorumluluk Tazminatı adı altında yeni bir ödeme kaleminin oluşturulmasını,

3-Ek Ödemelerimizin (dengimiz olan meslekler göz önünde bulundurularak) arttırılmasını,

4- Aylık Tutarın, Yan Ödeme Oranının, Taban Aylık Katsayısının, Sözleşme Ücretlerinin, Ek Göstergelerin (en az 5400 olması) ve Özel Hizmet Tazminat Oranlarının (en az %250 olması) artırılmasını talep ediyoruz.