Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Temmuz 2024 08:59
Pansiyonlu okullar

Pansiyonlu okulda öğretmenim okulumuzda pansiyon nöbetlerini idareciler ve bir iki öğretmen tutuyor acaba bu yasal mı


matematikçi10
Memur
10 Temmuz 2024 09:13
Ayda 31 nöbet var 2 kişi tutacağını varsayarsak 62 nöbet yapıyor. Bir kişi en fazla 8 nöbet tutabilir. En az 8 kişinin nöbet tutması lazım ki sistem dönsün sıkıntı olmasın. O okulda öğretmenseniz size de görev vermeleri gerekiyor. En az 1 nöbet vermeleri normalde de eşit dağıtım yapmaları gerekiyor.
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