Pansiyonlu okullar

Ayda 31 nöbet var 2 kişi tutacağını varsayarsak 62 nöbet yapıyor. Bir kişi en fazla 8 nöbet tutabilir. En az 8 kişinin nöbet tutması lazım ki sistem dönsün sıkıntı olmasın. O okulda öğretmenseniz size de görev vermeleri gerekiyor. En az 1 nöbet vermeleri normalde de eşit dağıtım yapmaları gerekiyor.

Ayda 31 nöbet var 2 kişi tutacağını varsayarsak 62 nöbet yapıyor. Bir kişi en fazla 8 nöbet tutabilir. En az 8 kişinin nöbet tutması lazım ki sistem dönsün sıkıntı olmasın. O okulda öğretmenseniz size de görev vermeleri gerekiyor. En az 1 nöbet vermeleri normalde de eşit dağıtım yapmaları gerekiyor.