Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Temmuz 2024 09:27
Gerekçeli karar harç ve diğer masrafları hesaplama

Merhaba herkese kolay gelsin, gerekçeli kararda hesaplama yapılması gereken harç, vekalet ücreti vs masraflar için bir internet sitesi yapmıştı bir müdürümüz, o sitenin linkini bulamadım, bilen varsa yardımcı olabilir mi ?

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