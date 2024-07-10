Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Temmuz 2024 09:53
Yeşil pasaport ?

2022 yılında 8-2 olarak göreve başlayan polis,

10 yıl sonra yesil pasaport alabilir mi ?


yaman32
Aday Memur
10 Temmuz 2024 10:33

süre değil derece önemli, 3/1 i olduğunda alırsın.


wizyy
Şef
10 Temmuz 2024 11:17

8 senelik memur hala 6 da olanlar var. 10 yıl falan yalan.

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