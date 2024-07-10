Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Temmuz 2024 10:03
Yurt dışı izin

Çocuklarımla beraber yurt dışına çıkıcam ama eşim gelmeyecek acaba bunun için bir izin gibi bir şey almamız gerekiyor mu


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
10 Temmuz 2024 11:23

Memuriyet açısından soruyorsanız yurtdışına çıkmak için ayrıca bir izne gerek yoktur.

Eşinizin gelmemesiyle ilgili bildiğim kadarıyla çocuklar reşit değilse eşinizin onayını isteyebilirler.

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