Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Temmuz 2024 10:35
İstanbul-bakırköy işyurtları sergisi ( 13-17 temmuz 2024 )

13-17 temmuz 2024 tarihleri arasında (bakırköy özgürlük meydanında) cezaevleri el ürünleri, gıda, tekstil. deri, gümüş , mobilya ve çini ürünleri sergisi ve satışı yapılacaktır. tüm memurlar.net üyeleri davetlidir. sergimize bekleriz :))


E.Kayı Han
Editor
10 Temmuz 2024 11:10

Hayırlı olsun.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Vakıfbank promosyon güncellemesiBakan bey promosyonla ilgili yazı yazıldı cevap bekleniyorTutanakSendikaÜnvan değişikliğiBecayiş Tek BaşlıkDuruşmada ibraz edilen evrakİstanbul-bakırköy işyurtları sergisi ( 13-17 temmuz 2024 )Temmuz zammı ?Eş tayini ve uyap adres sorunu

Sözlük

yıllık izin 3 aşırı cimriler 2 kedi 3 istemiyorum 4 üç nokta 1 Selim yuhay 1 müge ekici 3 Bugün olanlar 2 hindistan 3 miras hukuku 1

Son Haberler

Dövülerek öldürülen müzisyen cinayetinde istenen ceza belli olduÜniversitelerde ikinci öğretim programları kapatıldıUCM'nin yakalama talebi Netanyahu'ya ABD rotasını değiştirttiIrak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiAK Parti, tüm emeklilere seyyanen zammı tartışıyor

Editörün Seçimi

Promosyon parası haram mı?Memur ve Memur Emeklisi Birdir Ayrışmayın!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör1 milyona sizce hangi araba?İzlemeye Değer Film ÖnerileriUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?