Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Temmuz 2024 11:17
Duruşmada ibraz edilen evrak

Duruşma sırasında ibraz edilen evrak aslını dosyaya koymakla sorumlu olan kişi kimdir. Duruşmadaki katip mi mübaşir mi yoksa duruşmada olmayan kalem içi iş bölümü yapılan katiplerden numarasına denk gelen mi


Memuravukatı
Şef
10 Temmuz 2024 11:21

Mübaşirin sorumlu olduğu düşüncesindeyim.


E.Kayı Han
Editor
10 Temmuz 2024 11:21

Duruşmada ibraz edilmiş ise mübaşir evrakı ibraz eden kişiden alır, hakime verir, hakim;

Davacı / davalı vekili tarafından sunulan evrak alındı, okundu, dosyasına konuldu der ve evrakı dosyaya koyar.

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