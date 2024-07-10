Muvafakat hk.

sorunuz eksik kalmış biraz..

th sınıfına geçmek isterseden kastınız nedir?

1) aynı kurum içinde th sınıfına geçmek için unvan değişkliği sınavına girmeniz ve hangi kadro ise th hizmetine ait o kadronun diplomasına sahip olmanız gerekir.

2) kpss ile baska bir kuruma atanma ise maddi olarak daha iyi şartlarda olduğu ve üst sınıf gözüktüğü için th sınıfı vermek zorundadır

3) baska kuruma nakil yoluyla geçmek ise zaten geçeceğiniz kurum sizi th sınıfında alamaz unvan değişkliğine tabi kadrolarda maalesef böyle bir atama zor. kanunen sıkıntı yok gibi gözükse de kurumlar unvan değişikliğine tabi kadrolarda bu atamayı yapmazlar.. şayet yaptırdınız diyelim nakil olarak gideceğiniz için kurum muvafakat vermese bile mahkeme kararıyla belki kazanıp gidebilirsiniz diye düşünüyorum.