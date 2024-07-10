Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


10 Temmuz 2024 11:26
muvafakat

G.İ.H. sınıfında v.h.k.i. olarak çalışan birinin T.H. ya da bir üst sınıfa geçmek isterse kurumu muvafakat vermek zorunda mı zorunda ise yasal dayanağı nedir?


ins.pire
Şef
10 Temmuz 2024 11:34

sorunuz eksik kalmış biraz..

th sınıfına geçmek isterseden kastınız nedir?

1) aynı kurum içinde th sınıfına geçmek için unvan değişkliği sınavına girmeniz ve hangi kadro ise th hizmetine ait o kadronun diplomasına sahip olmanız gerekir.

2) kpss ile baska bir kuruma atanma ise maddi olarak daha iyi şartlarda olduğu ve üst sınıf gözüktüğü için th sınıfı vermek zorundadır

3) baska kuruma nakil yoluyla geçmek ise zaten geçeceğiniz kurum sizi th sınıfında alamaz unvan değişkliğine tabi kadrolarda maalesef böyle bir atama zor. kanunen sıkıntı yok gibi gözükse de kurumlar unvan değişikliğine tabi kadrolarda bu atamayı yapmazlar.. şayet yaptırdınız diyelim nakil olarak gideceğiniz için kurum muvafakat vermese bile mahkeme kararıyla belki kazanıp gidebilirsiniz diye düşünüyorum.


muratmutluer14
Aday Memur
10 Temmuz 2024 12:08

Merhabalar ustad ,

Ben bir soruma aylardır cevap arıyorum ama bulamıyorum rica etsem bilginiz varsa cevaplarsanız çok sevinirim.

Ben belediyede kadrolu memurum adaylık sürecindeyim yeniyim ekpss ile engelli öğretmenliği kazanırsam kadrolu oluyor o da muvafakat alabilirmiyim üst unvan oluyor mu yani kadroludan kadroluya geçiş olacak

ins.pire, 56 dk. önce

sorunuz eksik kalmış biraz..

th sınıfına geçmek isterseden kastınız nedir?

1) aynı kurum içinde th sınıfına geçmek için unvan değişkliği sınavına girmeniz ve hangi kadro ise th hizmetine ait o kadronun diplomasına sahip olmanız gerekir.

2) kpss ile baska bir kuruma atanma ise maddi olarak daha iyi şartlarda olduğu ve üst sınıf gözüktüğü için th sınıfı vermek zorundadır

3) baska kuruma nakil yoluyla geçmek ise zaten geçeceğiniz kurum sizi th sınıfında alamaz unvan değişkliğine tabi kadrolarda maalesef böyle bir atama zor. kanunen sıkıntı yok gibi gözükse de kurumlar unvan değişikliğine tabi kadrolarda bu atamayı yapmazlar.. şayet yaptırdınız diyelim nakil olarak gideceğiniz için kurum muvafakat vermese bile mahkeme kararıyla belki kazanıp gidebilirsiniz diye düşünüyorum.

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