Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


10 Temmuz 2024 12:21
4/B Sözleşmeli Büro Personeli 3 Yılın Sonunda Diploma Unvanına atanabilir mi ?

Mühendisim. büro personeli olarak başladım. Amirim araştırmamı istedi. Büro personeli 3 sene sonrasında sadece Memur kadrosuna mı atanır, diplomama göre atama gerçekleştirebilir miyim ?

Çok Yazılan Konular

Sözleşmeli Personele KadroYıllık izinMemurken ek iş7433 Sayılı Kanuna Göre 3+1 Sözleşmeli Personel Eş Durumu Tayin HakkındaÜniversitede destek personeliAile Bakanlığından Sağlık Bakanlığına geçme

Sözlük

tam her şey düzeldi derken ters giden bir şeylerin çıkması 4 aşırı cimriler 2 nan 1 sığınak 2 Matematik 1 flowers 1 6 haziran 2024 İstanbul'a düşen gök cismi 2 Bugün olanlar 2 yıllık izin 3 şikayetetbutonu'na sormak istedikleriniz 2

Son Haberler

Dövülerek öldürülen müzisyen cinayetinde istenen ceza belli olduÜniversitelerde ikinci öğretim programları kapatıldıUCM'nin yakalama talebi Netanyahu'ya ABD rotasını değiştirttiIrak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiAK Parti, tüm emeklilere seyyanen zammı tartışıyor

Editörün Seçimi

Promosyon parası haram mı?Memur ve Memur Emeklisi Birdir Ayrışmayın!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör1 milyona sizce hangi araba?İzlemeye Değer Film ÖnerileriUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?