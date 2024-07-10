Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


10 Temmuz 2024 12:31
Kadroya Geçişte Diploma Unvanımı Alabilir miyim ?

Üniversitede büro personeliyim. 3+1 sonunda mühendis unvanında atama yapılabilir mi kurumda ? Büroda başlayanla memur olarak mı atanabilir sadece yoksa diploma ile hak kazanabilir mi ? kadroya farklı unvanla geçen var mı ?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
10 Temmuz 2024 14:00

Alamazsınız. Unvan değişikliğine tabi bir kadro mühendislik kadrosu. Kadrolu personeller bile alamıyor o şekilde.


proserpin
Aday Memur
10 Temmuz 2024 14:54

4b sözleşmeli ilan açılsa başvurup geçebiliyorum veya şu an atama olsa geçebiliyorum. o yüzden sordum. hak varsa kaybı olmasın diye. peki büro personeli olanlar vhki pc işletmeni veya idarede başka bir unvan alıyor mu ? bilginiz var mı. mühendislik atamasını kazanamamış biri değilim 90 aldım sadece il tercihinden dolayı büroda çalışıyorum, ailevi seçimler. unvan değişikliği sınavı açılınca o zaman sınavla olabilir öyleyse. öyle anlıyorum. amirim araştırmamı söyledi. geçiş nasıl oluyor merak etim. o da sonuçta personelini en doğru alanda çalıştırmak istiyor.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
10 Temmuz 2024 15:58

Büro personeli olarak sözleşmeli çalışırken kadroya memur unvanıyla geçirilirsiniz. Size hak kaybı olmayan diğer personele hak kaybı olur. Çünkü dediğim gibi kadrolu personel sınavsız olarak bu unvanları alamıyor. KPSS ile ister sözleşmeli ister kadrolu olarak kazanmanız halinde geçebilirsiniz bunda bir sorun yok ancak sınavsız olarak böyle bir geçiş olmayacaktır. Sine araştırın bir yolu olabilme ihtimaline karşı. VHKİ ve Bilgisayar İşletmeni unvanları sınava tabi kadrolar değil. İdare uygun görürse boş kadro da varsa atanabilirsiniz kadroya geçtikten sonra.

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