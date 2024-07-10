Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


10 Temmuz 2024 12:58
Kadro İlanı için İkinci Resmi Gazete Kararı hakkında

Merhaba arkadaşlar, üniversiteler için açıklanacak olan idari personel kadro ilanının son durumu hakkında bilgisi olan varmı?(Kast ettiğim Mayıs sonrası ikinci alımlar için tayin nakil işi ne ayrılan kontenjanlar)Teşekkürler .

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