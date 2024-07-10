Üst üste 9 gün devamsızlık sonrası devamsızlık ile ilgili sorum var.

??657 sayılı kanunun çekilme başlıklı 94. maddesinde; devlet memurunun bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabileceği, mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılacağı hüküm altına alınmıştır. / yine aynı yasada; özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek aylıktan kesme cezasını, özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek de kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmıştır. / 657 sayılı yasada yer alan bu kuralların birlikte değerlendirilmesinden anlaşılacağı üzere; devlet memurlarının 10 güne kadar olan devamsızlıkları disipline konu bir suç olarak değerlendirilirken. 10 gün devamsızlık halinde ilgilinin memuriyetini kendi iradesiyle sonlandırmış olduğu kabul edilerek idari bir tasarrufta bulunulmaktadır.? d. 8. d., e. 2008/8930, k. 2012/1651, t. 11.4.2012.
m(m. 125/c/b); özürsüz ve kesintisiz3-9 gün göreve gelmemek ?kademe ilerlemesinin durdurulması? cezası verilir hükmü gereği bu ceza verilecektir.
yeni yapacağınız devamsızlıklar arasında zaman olacağından sorun olmayacaktır. ancak dikkat etmekte fayda var
??657 sayılı kanunun çekilme başlıklı 94. maddesinde; devlet memurunun bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabileceği, mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılacağı hüküm altına alınmıştır. / yine aynı yasada; özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek aylıktan kesme cezasını, özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek de kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmıştır. / 657 sayılı yasada yer alan bu kuralların birlikte değerlendirilmesinden anlaşılacağı üzere; devlet memurlarının 10 güne kadar olan devamsızlıkları disipline konu bir suç olarak değerlendirilirken. 10 gün devamsızlık halinde ilgilinin memuriyetini kendi iradesiyle sonlandırmış olduğu kabul edilerek idari bir tasarrufta bulunulmaktadır.? d. 8. d., e. 2008/8930, k. 2012/1651, t. 11.4.2012.
m(m. 125/c/b); özürsüz ve kesintisiz3-9 gün göreve gelmemek ?kademe ilerlemesinin durdurulması? cezası verilir hükmü gereği bu ceza verilecektir.
yeni yapacağınız devamsızlıklar arasında zaman olacağından sorun olmayacaktır. ancak dikkat etmekte fayda var