Üst üste 9 gün devamsızlık sonrası devamsızlık ile ilgili sorum var.

bugün doktora gittim acile. gerçekten sıkıntım vardı. yarın işbaşı yapabilirsin dedi ama verdiği kağıtta çalışabileceği tarih olarak yine bugünün tarihi yazıyor. sorun olur mu ? doktorun sekreteri yarın işbaşı yapabilirsin dedi.

bugün doktora gittim acile. gerçekten sıkıntım vardı. yarın işbaşı yapabilirsin dedi ama verdiği kağıtta çalışabileceği tarih olarak yine bugünün tarihi yazıyor. sorun olur mu ? doktorun sekreteri yarın işbaşı yapabilirsin dedi.