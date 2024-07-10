Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


10 Temmuz 2024 13:15
Üst üste 9 gün devamsızlık sonrası devamsızlık ile ilgili sorum var.

arkadaşlar merhaba. 1.5 ay önce üst üste 9 gün devamsızlık yapma gafletinde bulundum. ifadem alındı savunmam alınmadı henüz. bundan sonra 1 gün daha devamsızlık yapmam durumunda işten atılmam söz konusu olur mu ? meraktan yani bilgilenmek için soruyorum mazur görün. ayağımı denk almak için yani.


Memuravukatı
Şef
10 Temmuz 2024 13:20

Muhtemelen bir disiplin cezası yoldadır.


gokhankakiz
Daire Başkanı
10 Temmuz 2024 13:40
güncel

Memuravukatı
Şef
10 Temmuz 2024 13:44

??657 sayılı kanunun çekilme başlıklı 94. maddesinde; devlet memurunun bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabileceği, mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılacağı hüküm altına alınmıştır. / yine aynı yasada; özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek aylıktan kesme cezasını, özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek de kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmıştır. / 657 sayılı yasada yer alan bu kuralların birlikte değerlendirilmesinden anlaşılacağı üzere; devlet memurlarının 10 güne kadar olan devamsızlıkları disipline konu bir suç olarak değerlendirilirken. 10 gün devamsızlık halinde ilgilinin memuriyetini kendi iradesiyle sonlandırmış olduğu kabul edilerek idari bir tasarrufta bulunulmaktadır.? d. 8. d., e. 2008/8930, k. 2012/1651, t. 11.4.2012.

m(m. 125/c/b); özürsüz ve kesintisiz3-9 gün göreve gelmemek ?kademe ilerlemesinin durdurulması? cezası verilir hükmü gereği bu ceza verilecektir.

yeni yapacağınız devamsızlıklar arasında zaman olacağından sorun olmayacaktır. ancak dikkat etmekte fayda var


bünyamin8155
Aday Memur
10 Temmuz 2024 13:46

10 gün olsaydı 657'nin 94. maddesi gereğince istifa etmiş sayılacaktın.

Şimdi 1 yıl içerisinde kesintili olarak 11 gün daha mazeretsiz işe gitmezsen 657'nin 125-e-d maddesi gereğince devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla karşılaşırsın.

İkisi arasındaki fark, ilkinde kesintisiz 10 gün gitmemiş olsaydın o zaman istifa etmiş sayılacağından dolayı tekrar ileride memurluğa dönme talebin olabilirdi. İkincisinde ise artık talepte bulunamazsın.


Tıbbi Sekreter4533
Aday Memur
10 Temmuz 2024 14:04

neden öyle bir şey yaptın disiplin cezasını alcaksın muhtemelen


murat_326
Şube Müdürü
10 Temmuz 2024 15:46

Savunmana güzel şeyler yaz ...


gokhankakiz
Daire Başkanı
10 Temmuz 2024 16:31
bugün doktora gittim acile. gerçekten sıkıntım vardı. yarın işbaşı yapabilirsin dedi ama verdiği kağıtta çalışabileceği tarih olarak yine bugünün tarihi yazıyor. sorun olur mu ? doktorun sekreteri yarın işbaşı yapabilirsin dedi.
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