Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


10 Temmuz 2024 13:17
Cevaplarsanız sevinirim..
Memur ile kadrolu işçi aynı işi yapıp farklı ücret alıyor.Resmi tatiller,gece mesaisi farkı,vb.Ayrica işçi farklı bakanlıktan görevlendirme ile çalışıyor belki kendi bakanlığında çalışsa bunları alamayacak.Sorum şu bu işçileri örnek göstererek bir hak talebinde bulunabilir mi memurlar ?

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