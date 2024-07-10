Yaşamak istemiyorum!

doktor tedavisi ve terapi görüyorum ama yine değersiz ve aşağılık hissediyorum kendimi yaptığım güzel şeyler olmasına rağmen. hayatımdaki eksiklere odaklı bir hayat biraz da benimki. kafam sürekli ya geçmişte ya gelecekte. şu anı yaşamak nasip olmadı henüz. olaylara bakış açım çok kötümser. annemi kaybettikten sonra (o zaman da antidepresan kullanmama rağmen) haberi alır almaz çok daha dibe çöktüm.

doktor tedavisi ve terapi görüyorum ama yine değersiz ve aşağılık hissediyorum kendimi yaptığım güzel şeyler olmasına rağmen. hayatımdaki eksiklere odaklı bir hayat biraz da benimki. kafam sürekli ya geçmişte ya gelecekte. şu anı yaşamak nasip olmadı henüz. olaylara bakış açım çok kötümser. annemi kaybettikten sonra (o zaman da antidepresan kullanmama rağmen) haberi alır almaz çok daha dibe çöktüm.