Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


10 Temmuz 2024 13:19
Yaşamak istemiyorum!

nefes almak bile yük gibi geliyor. işe güce kendimi veremiyorum. hayat anlamsız. inanın kolay olsaydı öldürürdüm kendimi. hiç acımazdım. ziyanım.


Sakaryalı540
Aday Memur
10 Temmuz 2024 14:13

Kardeşim mesele ölüp kurtulmak ise hepimiz ölelim mesele ölmek değil. Hadi diyelim hayatımıza kıydık peki sonraki hayat ne olacak asıl sınav orası burası değil yağmurdan kaçarken doluya yakalanmış olacağız özele gelsene orada konuşalım seninle


gokhankakiz
Daire Başkanı
10 Temmuz 2024 16:39
doktor tedavisi ve terapi görüyorum ama yine değersiz ve aşağılık hissediyorum kendimi yaptığım güzel şeyler olmasına rağmen. hayatımdaki eksiklere odaklı bir hayat biraz da benimki. kafam sürekli ya geçmişte ya gelecekte. şu anı yaşamak nasip olmadı henüz. olaylara bakış açım çok kötümser. annemi kaybettikten sonra (o zaman da antidepresan kullanmama rağmen) haberi alır almaz çok daha dibe çöktüm.
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