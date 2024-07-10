Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


10 Temmuz 2024 13:23
sözleşmeli memur iken başka bir yere atanma

eşim kpssden 86 aldı ve sözleşmeli olarak (destek personeli) atandı ve 1.5 yıl oldu bu sene yine kpssye girecek. bizim istediğimiz yeniden sınava girip iyi puan alırsa istifa edip 1 yıl sonra başka bir yere atama idi ancak çalıştığı yerde 2 memur kpss ye gir başka bölüm veya yer olarak atanabilirsin 1 yıl beklemene gerek yok istifa etmemiş olursun 2 defa hakkın var demiş böyle bir şey var mı?


alcatraz345
Aday Memur
10 Temmuz 2024 13:25

yanlış yere açmışım konuyu

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