Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


10 Temmuz 2024 13:26
Sözleşmeli memur iken başka bir yere atanma

eşim kpssden 86 aldı ve sözleşmeli olarak (destek personeli) atandı ve 1.5 yıl oldu bu sene yine kpssye girecek. bizim istediğimiz yeniden sınava girip iyi puan alırsa istifa edip 1 yıl sonra başka bir yere atama idi ancak çalıştığı yerde 2 memur kpss ye gir başka bölüm veya yere memur olarak atanabilirsin. 1 yıl beklemene gerek yok istifa etmemiş olursun 2 defa hakkın var demiş böyle bir şey var mı?


E.Kayı Han
Editor
10 Temmuz 2024 13:42

Bitirmiş olduğu okulla alakalı olarak bir bölüme atanırsa sıkıntı yok. Bunun dışında bekleme süresine tabi olur.


alcatraz345
Aday Memur
10 Temmuz 2024 13:57

yani sadece temizlikçi olarak mı atanabilir? eğer öyle ise kurum değişikliğini nasıl gerçekleştiriyor?

E.Kayı Han, 3 saat önce

Bitirmiş olduğu okulla alakalı olarak bir bölüme atanırsa sıkıntı yok. Bunun dışında bekleme süresine tabi olur.

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