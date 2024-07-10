Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Temmuz 2024 13:51
Üst Öğretim için İntibak Yapan Sağlık Teknikerinin Derece Kademesi

15.01.2021 tarihinde önlisanstan 10/2 sağlık teknikeri olarak atandım. 31.01.2024 tarihinde 9/2 iken

üst öğretimim olan bölümü tamamlayıp intibak dilekçemi verdim. terfim geldi.

ancak maaş bordromda derecem kademem 8/2 oldu, ek ödeme bordrolarımda da

7/1 oldu. mutemetlik shs tabi lisans memurların 8/1 den başladığını ve benim

emsalime bakarak 7/1 olmam gerektiğini söylüyor. özlük ise önlisanstan

atandığım için sadece 1 derece verilmesi ve 8/2 olmam gerektiğini söylüyor.

bilgisi olan arkadaşların yorumlarını bekliyorum.


HAYRULLAH TOPRAK
Aday Memur
10 Temmuz 2024 16:34

9/2 DEN 7/1 E DÜŞTÜM 2020 DE ATANDIM 2023 TE LİSANBS TAMAMLADIM

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası bekleyenlerEş durumu tayiniAcil yardım lütfen Sağlık mazeret tayini.Eş Durumu TayiniEş durumu dilekçeiHizmet puanlariSağlık Mazereti Tayini Eş durumu tayininde Red gelmedi kabul olduİllerarasi AnkaraEş durumu yer değişikliği

Sözlük

pilav 1 şu an çalan şarkı 2 şikayetetbutonu'na sormak istedikleriniz 2 yok saymak 1 Emekliler devlete yüktür 1 yapay zeka ile dolandırıcılık 3 kedi 3 var bunlar 2 tam her şey düzeldi derken ters giden bir şeylerin çıkması 4 ünlem 1

Son Haberler

Kayseri'de yaşanan olaylarda örgüt bağlantıları ortaya çıktıEczacılardan 'yeni eczacılık fakültesi açılmasın' talebiMalatyalı 'mıknatıs adam' etrafında ne varsa çekiyorFacebook 'Siyonistler dünyayı yönetiyor' demeyi yasakladıBakan Kacır: Türksat 6A ile Türk uzay tarihinde ilkler yaşandı

Editörün Seçimi

Promosyon parası haram mı?Memur ve Memur Emeklisi Birdir Ayrışmayın!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör1 milyona sizce hangi araba?İzlemeye Değer Film ÖnerileriUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?