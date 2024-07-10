Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : F16 Gökçen


10 Temmuz 2024 14:37
Doğum izinlerinin arttirilmasi

Yaklaşık bir aydır doğum izinleri artacak, teşvik paketleri vs gelecek deniyor. Mecliste böyle bir calisma var mıdır bilenler?

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