Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


10 Temmuz 2024 15:18
Kimse Yok mu Lütfen Yardımcı Olun.

Bir yakınım 4d zorunlu emeklilik döneminde zorunlu emekli edildi. Şuan için 4d zorunlu emeklilik kalkmış. İşe geri dönüş için ne yapmalı ya da geri dönüş oluyor mu lütfen yardımcı olun arkadaşlar teşekkür ederim

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Eski taşeron - yeni kadrolu işçiler

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