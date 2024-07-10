İkinci il dışı yer değiştirmede nereler açılır sizce.

Genel olarak şunu söyleyebilirim ki;ilk il içi-il dışında yer açmayan ikincide de açmaz.. Tayin hakkı verdik diyebilmek için yapılıyor ikinci yer değiştirme.. Umudunuzu kırmak istemem ama durum böyle..

Genel olarak şunu söyleyebilirim ki;ilk il içi-il dışında yer açmayan ikincide de açmaz.. Tayin hakkı verdik diyebilmek için yapılıyor ikinci yer değiştirme.. Umudunuzu kırmak istemem ama durum böyle..