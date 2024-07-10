Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Temmuz 2024 15:25
İkinci il dışı yer değiştirmede nereler açılır sizce.

Arkadaşlar merhaba. İkinci il dışında tayin istemeyi düşünüyorum. Branşım tarih. Sizce nereler açılır.


Kagiş
Müsteşar
10 Temmuz 2024 15:29

Beytüşşebap, Cizre, Silopi olabilir! Arzu edenler için Dargeçit, Sason ve Eruh verebiliriz efendim!


eS'e
Şef
10 Temmuz 2024 16:08
Genel olarak şunu söyleyebilirim ki;ilk il içi-il dışında yer açmayan ikincide de açmaz.. Tayin hakkı verdik diyebilmek için yapılıyor ikinci yer değiştirme.. Umudunuzu kırmak istemem ama durum böyle..

Hasip Şentürk
10 Temmuz 2024 16:11
valla 33 yıllık öğretmenim. artık balık tutma zamanım geldi. bi bakayım dedim.

geronimooo
Memur
10 Temmuz 2024 16:39

Şırnak Uludere, Hakkari Çukurca filan;)) en makbulu İstanbul olur. Kiraya dotu yiyen yazsin

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