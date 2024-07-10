Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Temmuz 2024 15:52
Sözleşmeli Eş Durumu Eşi Asker

Merhabalar, ben Adıyaman da Ebe olarak görev yapıyorum, Sözleşmeli olarak 1 yılım doldu, eşim Çanakkale de uzman çavuş, temmuz dönemindeki eş durumuna başvuracağım, red gelme durumu olur mu, doluluk oranları nasıl oluyor ve süreç nasıl işliyor yardımcı olur musunuz ??

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