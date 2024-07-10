KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


10 Temmuz 2024 16:08
sözleşmeliden kadroluya geçiş
tarım bakanlığında sözleşmeli büro personeliyim.Yarın açıklanacak benim bölümümdenalım olursa kadrolu atanırsam istifa edip başlayabilir miyim ?

Farukcuk
Aday Memur
10 Temmuz 2024 16:16

tabii ki en doğal hakkınız.

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