Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


10 Temmuz 2024 16:48
KİT'lerde Uzaktan Çalışmaya Geçiliyor

Birçok KİT'te çalışan arkadaşımdan aldığım duyuma göre yönetim tarafında bununla ilgili çalışmalar son aşamaya gelmiş. EÜAŞ ve TCDD başta olmak üzere tüm KİT'ler bakanlığın verdiği talimat doğrultusunda uzaktan çalışmaya geçecek gibi duruyor bu yaz bitmeden. Tamamen değil ama 3-4 günü evden kalan günler ofisten şeklinde çalışma yapılacakmış. Var mı çevrenizde duyum alan başka?


399tabimemur
Memur
10 Temmuz 2024 17:00

Özellikle TCDD için konuşuyorum. Bürolarda o kadar gereksiz personeller var ki 1 sene işe gelmese iş yine yürür kimse onun yokluğunu fark etmez. O yüzden uzaktan çalışma iyi olur. Zaten varlıgı yokluğu belli değil personellerin. Elektrik su çay masrafı olmasın bari &#128517;&#128514;


zahmetçakar
Şef
10 Temmuz 2024 17:06

uzaktan çalışma olmaz adaletsizlik 2 katına çıkar; eşşek gibi yatan hiç bir işe bulaşmayanlar birde üstüne üstlük işede gelmeden iyice yatarak maaş alır; diğer gelmişi geçmişi kayan faal personel ise uzaktan çalışamayacağı için iyice keriz yerine konmuş olur. hele tcdd için bu olursa infial çıkar.

399tabimemur, 3 saat önce

Özellikle TCDD için konuşuyorum. Bürolarda o kadar gereksiz personeller var ki 1 sene işe gelmese iş yine yürür kimse onun yokluğunu fark etmez. O yüzden uzaktan çalışma iyi olur. Zaten varlıgı yokluğu belli değil personellerin. Elektrik su çay masrafı olmasın bari &#128517;&#128514;


Nakahella
Memur
10 Temmuz 2024 17:54

İş yapmayan kişinin performansını ölçme yöntemleri geliştirilebilir. Ama kısa vadede düşünürsek iş yapmayan kişi ofise gelip bilgisayar, elektrik, klima, yemek, su gibi masrafları devlet tarafından karşılanmasını sağlıyor. İş yapmayan her yerde yapmaz, bırak evde yapmasın. :D

zahmetçakar, 3 saat önce

uzaktan çalışma olmaz adaletsizlik 2 katına çıkar; eşşek gibi yatan hiç bir işe bulaşmayanlar birde üstüne üstlük işede gelmeden iyice yatarak maaş alır; diğer gelmişi geçmişi kayan faal personel ise uzaktan çalışamayacağı için iyice keriz yerine konmuş olur. hele tcdd için bu olursa infial çıkar.


zahmetçakar
Şef
10 Temmuz 2024 19:21

banane ya isteyen istediğini yapsın... böyle devlete böyle memur...

Nakahella, 2 saat önce

İş yapmayan kişinin performansını ölçme yöntemleri geliştirilebilir. Ama kısa vadede düşünürsek iş yapmayan kişi ofise gelip bilgisayar, elektrik, klima, yemek, su gibi masrafları devlet tarafından karşılanmasını sağlıyor. İş yapmayan her yerde yapmaz, bırak evde yapmasın. :D

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