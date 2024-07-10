Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Temmuz 2024 17:31
Memur ve Memur Emeklisinden temmuzda geri alınan yüzde 15

Memur ve Memur Emeklisinden temmuzda yüzde 15 geri alınıyor. Yüzde 15in işçi emeklisinden de geri alınması gerekir. Adamlar memur emeklisinden zaten fazla alıyordu şimdi daha da fazla alacaklar. Ocakta yüzde 49.50yi cebe indirdiler şimdi de yüzde 24,73ü cebe indirecekler. Fark oransal olarak daha da açılmış olacak.


Kalet
Daire Başkanı
10 Temmuz 2024 17:34

Herkes enflasyon kadar zam alsın. Konunun açılış sebebi budur.


Arizonalı
Memur
10 Temmuz 2024 20:15
niyet belli hesabı denkleştiremeyince fatura memur emeklisine kesildi, herkesi tabanda birleştirecekler anlaşılan.
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