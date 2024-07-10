Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


10 Temmuz 2024 18:33
Varlik fonu
Arkadaslar babam 4 ay once vefat etti,babamdan kalan borç icin bugun bana mesaj geldi,varlik fonuna para yatirin diye ne yapmam gerekli yardim edebilir misiniz

Weierstrass
Genel Müdür
10 Temmuz 2024 18:33
bu arada reddi miras suresini gecirmisim.
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