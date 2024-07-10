KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


10 Temmuz 2024 18:47
merkezi alım kontenjanları
saat kaçta açıklanacak gece açıklarlar mı yarına mı kalır? heyecanlıyız duramıyoruz.

birtutamumut
Şube Müdürü
10 Temmuz 2024 19:18

Muhtemelen yarın sabah 10'da

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