Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Temmuz 2024 19:21
Polnet Egm Yüksek Disiplin Kuruluna sevk

Yüksek disiplin kuruluna sevk olup sözlü savunma verip polnet sorgudan dolayı meslekten ihraç istenip de alt ceza alan varmı kurulun bakış acısı nasıl

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıİcralık polisler tek başlık2024 yılı istihdam yeri açıklayan illerBanka dolandırıcılığında hesabım kullanılmışÜniversite borçlanmasıLojman kira ücretlerine artış olacak mı?Meslekten ayrıldım sanki yeniden doğdum2.şark söz verildiği gibi kalkacak mı?

Sözlük

asgari ücretin 1603 tl olması 1 yapay zeka ile dolandırıcılık 3 var bunlar 1 intihal 1 güne bir tespit bırak 1 öjenizm 2 müge ekici 3 supporters 7 istemiyorum 3 şu an çalan şarkı 2

Son Haberler

Beşiktaş, Tyler Boyd'a 1 milyon 37 bin avro fesih tazminatı ödediTBMM Başkanı Kurtulmuş, Nurettin Topçu'yu andıArda Güler'e, Real Madrid'den yeni forma numarasıOkul öncesi öğretmeni İLKSAN'a açtığı davayı kazandıBIST 100 günü düşüşle tamamladı

Editörün Seçimi

Promosyon parası haram mı?Memur ve Memur Emeklisi Birdir Ayrışmayın!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör1 milyona sizce hangi araba?İzlemeye Değer Film ÖnerileriUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?