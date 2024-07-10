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Editörler : supporters.


10 Temmuz 2024 19:34
Tatil nasıl geçiyor?

Her tatil döneminde olduğu gibi zaman hızlı geçiyor. Peki siz neler yapıyorsunuz?

Ekonomik koşullar zorluyor mu yoksa bir daha ne zaman gezeceğiz mi diyorsunuz?

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