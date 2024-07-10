KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


10 Temmuz 2024 19:36
Sözleşmeli personelim, merkezi alımda sadece kit ve memur kadrosuna mi başvurabilirim?
Merhabalar, sözleşmeli personel olarak calisiyorum. merkezi atama da sadece kit ve memur kadrolarına mi başvurabilirim?

Çok Yazılan Konular

2024/1 merkezi 2500 kadroMerkezi Atamadan Sonra Sözleşmeli Alıma GeçişTemmuz merkezi atamaları28 yaş Lisans Mezunu ÇaresizliğiKamuda çalışan mühendisler rahat ve huzurlu bir yaşam için4001 alımı kaç kişi olur ?HAGB ve Güvenlik Soruşturması ve SonuçAday memur istifa cezasıHarita için çalışma onerisiDHMİ AİM uzmanlıgı maaşı 3 haneyi buldu mu?

Sözlük

yıllık izin 3 yok saymak 1 hindistan 2 Burhan Altıntop 1 öjenizm 2 kanatlı aslan 1 var bunlar 1 sığınak 2 Selim yuhay 1 diş fırçası 1

Son Haberler

Beşiktaş, Tyler Boyd'a 1 milyon 37 bin avro fesih tazminatı ödediTBMM Başkanı Kurtulmuş, Nurettin Topçu'yu andıArda Güler'e, Real Madrid'den yeni forma numarasıOkul öncesi öğretmeni İLKSAN'a açtığı davayı kazandıBIST 100 günü düşüşle tamamladı

Editörün Seçimi

Promosyon parası haram mı?Memur ve Memur Emeklisi Birdir Ayrışmayın!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör1 milyona sizce hangi araba?İzlemeye Değer Film ÖnerileriUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?