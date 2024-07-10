Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Temmuz 2024 20:03
İller arası tayin sonrası 3+1 eş durumu

Merhaba ben sağlık bakanlığında kadrolu olarak çalışıyorum. Eşim 3+1 sözleşmeli 2. Yılını çalışıyor. Ben iller arası tayin istediğimde normal kadrolu eş direk giden eşin olduğu yere tayin olabiliyor. Bu durum 3+1 lerde nasıl işliyor bilgisi olan var mı. Kurraya mı katılması gerekecek. Yönetmelikte bölge şartı yada doluluk oranına bakılmaksızın ataması yapılır yazıyor. Sözleşmelilerde durum nedir bilen var mı

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