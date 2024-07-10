Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


10 Temmuz 2024 20:09
destek personeli hangi kadroya atanır
8 ay önce destek personeli (temizlikçi) olarak atandım başka bir ilçedeki hizmetli kadrosuna atanabilir miyim

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