Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Temmuz 2024 20:11
112 personeli 12 saat çalışır mı
112de çalışan att veya paramedik 12 saat nöbete gelmeye zorlanabilir mi çalışma saatleri 24 saat esasına göre değil mi

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