Yüzde 30 fazla maaş alan kamu işçisi emeklisi, haketmediği halde yüzde 49,50 fazla maaş alacak

1,30*1,15=1,4950=YÜZDE 49,50

Bu fark hemen oluşmayacak. Bir sonraki ocak ayında da memur ve memur emeklisi enflasyondan düşük artış alacak. Sonraki temmuz ayında da memur ve memur emeklisi enflasyondan düşük artış alacak. Ve bu sürecin sonunda yüzde 30 olan fark yüzde 49,50'ye çıkacak.

Zaten fazla alan kamu işçisi emeklisi mühendis emeklisinden daha fazla aylık kazanıyor olacak.

Bu yüzde 15 farkı almazdan önce bile emekli mühendisten fazla kazanan bir çok kamu işçi emeklisi tanıyorum. Adam zaten yüzde 30 fazla kazanıyordu, şimdi fark yüzde 49,50'ye çıkacak. Tüm emekli maaşları en düşük emekli aylığında birleştiriliyor propagandası ile ALDATILIYORUZ. VE BU ALDATMACAYI DA SÖZDE MUHALİF BASIN YAPIYOR.