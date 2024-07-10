Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Temmuz 2024 21:09
Yüzde 30 fazla maaş alan kamu işçisi emeklisi, haketmediği halde yüzde 49,50 fazla maaş alacak

Arkadaşlar ocakta verilen yüzde 15 memur ve memur emeklisinden temmuzda geri alınırken, işçi emeklisinden geri alınmıyor. Hesap ortada arkadaşlar. 100 lira alan bir memur emeklisi ve 130 lira alan bir kamu işçisi emeklisi düşünün.

Yüzde 15 geri alındığı için memur emeklisi 100 lirada kalmış gibi oldu. Kamu işçisi emeklisinden yüzde 15 geri alınmadı.


Kalet
Daire Başkanı
10 Temmuz 2024 21:18

1,30*1,15=1,4950=YÜZDE 49,50

Bu fark hemen oluşmayacak. Bir sonraki ocak ayında da memur ve memur emeklisi enflasyondan düşük artış alacak. Sonraki temmuz ayında da memur ve memur emeklisi enflasyondan düşük artış alacak. Ve bu sürecin sonunda yüzde 30 olan fark yüzde 49,50'ye çıkacak.

Zaten fazla alan kamu işçisi emeklisi mühendis emeklisinden daha fazla aylık kazanıyor olacak.

Bu yüzde 15 farkı almazdan önce bile emekli mühendisten fazla kazanan bir çok kamu işçi emeklisi tanıyorum. Adam zaten yüzde 30 fazla kazanıyordu, şimdi fark yüzde 49,50'ye çıkacak. Tüm emekli maaşları en düşük emekli aylığında birleştiriliyor propagandası ile ALDATILIYORUZ. VE BU ALDATMACAYI DA SÖZDE MUHALİF BASIN YAPIYOR.


elektronik49
Şube Müdürü
10 Temmuz 2024 22:10

Bu düzene lanet olsun

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