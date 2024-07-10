Aydın şehir hastanesi

Aydın şehir hastanesinin yapımı bitmek üzereymiş , ocakta tayinde kadro açar mı acaba, Aydın da memur için yaşam nasıldır. bilgisi olan var mıdır?

Aydın şehir hastanesinin yapımı bitmek üzereymiş , ocakta tayinde kadro açar mı acaba, Aydın da memur için yaşam nasıldır. bilgisi olan var mıdır?