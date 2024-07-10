Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Temmuz 2024 22:08
İdare kaç kez ibga verebilir?

Sa Cümleten, geçen sene ve bu sene ipka istemediğim halde mazeret bildirip bu sene yerime ipka verilmesin diye dilekçe yazdığım halde yerime yine ipka verildi. (Merkez Talebi) Kocaeli Gebze deyim buranın süresi 6 yıl seneye 6.5 yılımı doldurcam sizce yine tutabilirler mi burda zorunlu şeflerim? Seneye gitmek için ne yapmalıyım görüşe çıksam faydası olur mu? Tüm devrelerim gitti şarka bizi ısrarla tutuyorlar bilgisi olan fikir verebilirse çok makbule geçer Allah'a emanet olun


Brse
Aday Memur
10 Temmuz 2024 23:35

Süreyi doldurdun mu tayin hakkın var . engellenemez.mahkemeye ver

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıBanka dolandırıcılığında hesabım kullanılmışİcralık polisler tek başlık2024 yılı istihdam yeri açıklayan illerMeslekten ayrıldım sanki yeniden doğdum27 Aralık'ta açığa alınan memurlar2.şark söz verildiği gibi kalkacak mı?Egm kamu hattı referans olma

Sözlük

müge ekici 3 Selim yuhay 1 Dokumuza uymayan kıyafetler 2 prens bongomia 2 evde saç tıraşı 1 olmazsa olmazınız nedir? 1 güne bir tespit bırak 1 yok saymak 1 bilmeyen birine sözlüğü anlatmak 5 var bunlar 1

Son Haberler

35.000 TL %0 Faizli Masrafsız Nakit!Bakan Kurum 3 günde 5 ili ziyaret edecekTOBB Başkanı'ndan bazı şirketlerin zor durumda olduğu iddialarına yanıt'Terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayal'Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Editörün Seçimi

Promosyon parası haram mı?Memur ve Memur Emeklisi Birdir Ayrışmayın!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör1 milyona sizce hangi araba?İzlemeye Değer Film ÖnerileriUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?