Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Temmuz 2024 22:08
Yerimize kaç kez zorunlu ipka verilebilir

Sa Cümleten, geçen sene ve bu sene ipka istemediğim halde mazeret bildirip bu sene yerime ipka verilmesin diye dilekçe yazdığım halde yerime yine ipka verildi. (Merkez Talebi) Kocaeli Gebze deyim buranın süresi 6 yıl seneye 6.5 yılımı doldurcam sizce yine tutabilirler mi burda zorunlu şeflerim? Seneye gitmek için ne yapmalıyım görüşe çıksam faydası olur mu? Tüm devrelerim gitti şarka bizi ısrarla tutuyorlar bilgisi olan fikir verebilirse çok makbule geçer Allah'a emanet olun

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