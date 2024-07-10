Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Temmuz 2024 22:23
İşyurtları kar payı

Son bir haftada 2023 yılına Ait kar payı ödemeleri yapılacak diye duyum geziyor ortalıkta. Var mıdır doğruluk payı ??

Çok Yazılan Konular

Vakıfbank promosyon güncellemesiBakan bey promosyonla ilgili yazı yazıldı cevap bekleniyorDuruşmada ibraz edilen evrakTutanakSendikaBecayiş Tek Başlıkİstanbul-bakırköy işyurtları sergisi ( 13-17 temmuz 2024 )Ünvan değişikliğiEş tayini ve uyap adres sorunuMuvafakatname

Sözlük

prens bongomia 4 kanatlı aslan 1 supporters 7 Selim yuhay 1 müge ekici 3 var bunlar 1 asgari ücretin 1603 tl olması 1 yok saymak 1 bilmeyen birine sözlüğü anlatmak 1 öjenizm 2

Son Haberler

Fenerbahçe'den tatsız provaÇAYKUR'dan yaş çay alımına kontenjan kararıKırklareli'nde geri dönüşüm tesisinde yangınBiden NATO zirvesinde 'sağlık' sınavından geçiyorSabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek

Editörün Seçimi

Promosyon parası haram mı?Memur ve Memur Emeklisi Birdir Ayrışmayın!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör1 milyona sizce hangi araba?İzlemeye Değer Film ÖnerileriUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?