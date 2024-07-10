Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Temmuz 2024 22:59
Kayseri olayları nedeniyle taltif

bence taltif verilmelidir gerek Kayseri kadrosu gerek biz takviye gelen iller yoğun çalışıyoruz müdehalede bulunulup günlerce evimizden barkımızdan ailemizden ayrı kaldık ve büyük olayların önüne geçtik. Devlet büyüklerimizin bu fedakarlıklarımızı görüp ödüllendireceğine güvencemiz tam.


mfg04
Aday Memur
11 Temmuz 2024 00:10
isim listesi istenmiş.miktar iyi bişey olur inşallah

mfg04
Aday Memur
11 Temmuz 2024 00:12
Adamın neyine eksi veriliyor anlamadim.12/12 den bile fazla çalıştı insanlar.hakkini istemesinmi istiyorsunuz kaderine razı köleler

Android60
Genel Müdür
11 Temmuz 2024 01:14

Herkese verilmeli diğer illerdeki personel de calıştı mesela 10 gün biz gün boyunca çalıştık gündüzden çıktın 2 saat sonra işe geri geldik sokaklarda gecelere kdar bekledk sonra yine gündüz ve yine saatlerce bekle


gencpolis25
Memur
11 Temmuz 2024 11:16
20 saat çalıştık bunlar ne bilsin devrem boşver.
mfg04, Bugün
Adamın neyine eksi veriliyor anlamadim.12/12 den bile fazla çalıştı insanlar.hakkini istemesinmi istiyorsunuz kaderine razı köleler

hedef2024
Memur
11 Temmuz 2024 11:19

50 yılda 1 olay olmuş İstanbul da her ay oluyor ona benzer olaylar yine de taltif verilsin tabii


mfg04
Aday Memur
11 Temmuz 2024 11:53
İstanbula her ay verilse kimse niye veriliyor demezki zaten.garip olan hak arayan birine eksi verilmesi.
hedef2024, 3 saat önce

50 yılda 1 olay olmuş İstanbul da her ay oluyor ona benzer olaylar yine de taltif verilsin tabii


diyorumki06
Şef
11 Temmuz 2024 13:42
öğretmenler duymasın
Toplam 7 mesaj

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