Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Temmuz 2024 22:59
Kayserideki çıkan olaylara müdahaleye taltif;
bence taltif verilmelidir gerek Kayseri kadrosu gerek biz takviye gelen iller yoğun çalışıyoruz müdehalede bulunulup günlerce evimizden barkımızdan ailemizden ayrı kaldık ve büyük olayların önüne geçtik. Devlet büyüklerimizin bu fedakarlıklarımızı görüp ödüllendireceğine güvencemiz tam.

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