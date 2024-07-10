Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Temmuz 2024 23:25
Lojman hk

Arkadaşlar kiralar artacak deniliyordu.Bi gelişme var mı,bilgisi olan var mı bu konu hakkında?

Çok Yazılan Konular

Vakıfbank promosyon güncellemesiBakan bey promosyonla ilgili yazı yazıldı cevap bekleniyorDuruşmada ibraz edilen evrakTutanakSendikaBecayiş Tek Başlıkİstanbul-bakırköy işyurtları sergisi ( 13-17 temmuz 2024 )Ünvan değişikliğiEş tayini ve uyap adres sorunuMuvafakatname

Sözlük

Emekliler devlete yüktür 1 diş fırçası 1 kanatlı aslan 1 olmazsa olmazınız nedir? 1 yapay zeka ile dolandırıcılık 3 şu an çalan şarkı 2 Bugün olanlar 1 yıllık izin 3 asgari ücretin 1603 tl olması 1 var bunlar 1

Son Haberler

Fenerbahçe'den tatsız provaÇAYKUR'dan yaş çay alımına kontenjan kararıKırklareli'nde geri dönüşüm tesisinde yangınBiden NATO zirvesinde 'sağlık' sınavından geçiyorSabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek

Editörün Seçimi

Promosyon parası haram mı?Memur ve Memur Emeklisi Birdir Ayrışmayın!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör1 milyona sizce hangi araba?İzlemeye Değer Film ÖnerileriUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?