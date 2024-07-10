Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Temmuz 2024 23:29
Lojman hk

Arkadaşlar lojman kiraları rayiç bedel gözetilerek düzenlenecek deniliyordu.Bi gelişme var mğ ?


Cavro
Şef
10 Temmuz 2024 23:34

Milli emlak gn.mdlüğü çalışıyor yakında açıklanır.


Lovnak1990
Aday Memur
10 Temmuz 2024 23:42

Peki bi oran var mı yüzdesel olarak masada?


ExpertE
Genel Müdür
11 Temmuz 2024 00:26

Oran değil bölgesel rayiç belirlenip yeni girenlere bu eskilere ise hakkaniyet gereğ bir kısın altından ilk yükseltme ile piyasa şartlarına yakınlaşma sağlanır daha sonra da yıllık normal kira artışına göre artış yapılır büyük ihtimalle. Gerçekten şaka gibi rakamlar lojmanlar şuan dışarıda asgari ücretin altında bir kira kalmadığı hatta metropollerde x2asgari diyebileceğimiz meblağlar alınmakta iken. Geç alınmış bir karar umarım hakkaniyetle ve ivedi uygularlar

Lovnak1990, 3 saat önce

Peki bi oran var mı yüzdesel olarak masada?

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