Sağlık özrü mazereti

İl içi sağlık mazereti dilekçesi bakanlığa gider mi yoksa vali mi karar verir? Kadrom yaklaşık 90 km uzaklıkta bir ilçede. Ben 1 yıllık bir aday öğretmenim. Adaylığım 1 Eylül itibariyle kalkacak. Bedensel engelli bir oğlum var tedavisi şehir hastanesinde devam ediyor. Yaklaşık 25 gün kadromun olduğu yerde çalışıp sonrasında istifa sonucu görevlendirme ile merkeze alındım. Bu süreçte oğlum hiç fizik tedavi alamadı ve ameliyat olup 45 gün alçıyla yatmak zorunda kaldı. yine aynı şeyleri yaşamamak için dilekçe yazdım tayinimi hastanenin olduğu yere alınması için. il müdür yardımcısı yok böyle görevlendirme devam et dedi. yani red yazacağını önceden söyledi. il milli eğitimden sorumlu vali yardımcısına sorup ( fakat kendisinin onayı ile vali karar veriyor ) red yazacak. Bu durumda ben ne yapmalıyım?

İl içi sağlık mazereti dilekçesi bakanlığa gider mi yoksa vali mi karar verir? Kadrom yaklaşık 90 km uzaklıkta bir ilçede. Ben 1 yıllık bir aday öğretmenim. Adaylığım 1 Eylül itibariyle kalkacak. Bedensel engelli bir oğlum var tedavisi şehir hastanesinde devam ediyor. Yaklaşık 25 gün kadromun olduğu yerde çalışıp sonrasında istifa sonucu görevlendirme ile merkeze alındım. Bu süreçte oğlum hiç fizik tedavi alamadı ve ameliyat olup 45 gün alçıyla yatmak zorunda kaldı. yine aynı şeyleri yaşamamak için dilekçe yazdım tayinimi hastanenin olduğu yere alınması için. il müdür yardımcısı yok böyle görevlendirme devam et dedi. yani red yazacağını önceden söyledi. il milli eğitimden sorumlu vali yardımcısına sorup ( fakat kendisinin onayı ile vali karar veriyor ) red yazacak. Bu durumda ben ne yapmalıyım?