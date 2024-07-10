Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Temmuz 2024 23:35
Sağlık özrü mazereti
İl içi sağlık mazereti dilekçesi bakanlığa gider mi yoksa vali mi karar verir? Kadrom yaklaşık 90 km uzaklıkta bir ilçede. Ben 1 yıllık bir aday öğretmenim. Adaylığım 1 Eylül itibariyle kalkacak. Bedensel engelli bir oğlum var tedavisi şehir hastanesinde devam ediyor. Yaklaşık 25 gün kadromun olduğu yerde çalışıp sonrasında istifa sonucu görevlendirme ile merkeze alındım. Bu süreçte oğlum hiç fizik tedavi alamadı ve ameliyat olup 45 gün alçıyla yatmak zorunda kaldı. yine aynı şeyleri yaşamamak için dilekçe yazdım tayinimi hastanenin olduğu yere alınması için. il müdür yardımcısı yok böyle görevlendirme devam et dedi. yani red yazacağını önceden söyledi. il milli eğitimden sorumlu vali yardımcısına sorup ( fakat kendisinin onayı ile vali karar veriyor ) red yazacak. Bu durumda ben ne yapmalıyım?

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
10 Temmuz 2024 23:47

Görevlendirme yapacaklarını söylemişler. Sorun ne onu amlamadim ben. Krizi fırsata çevirip kadroyu merkeze aldırma derdindesiniz gibi geldi


zor günlerdi
Aday Memur
10 Temmuz 2024 23:55
Hastalığın tedavisi merkezde olduğu için eninde sonunda buraya gelmem gerekiyor. Bu süreç çok yıprattı. Görevlendirme bittiği anda tekrar ilçeye gitmek zorunda kalıyorum. 1 haftalık bir seminer döneminde bile fizik tedavi almasak ,3 ay geriye gidiyoruz.
SorunCevaplayıN, 3 saat önce

Görevlendirme yapacaklarını söylemişler. Sorun ne onu amlamadim ben. Krizi fırsata çevirip kadroyu merkeze aldırma derdindesiniz gibi geldi


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
11 Temmuz 2024 00:10

Eninde sonunda tayin hakkiniz olunca gidebilirsiniz. Zaten sağlık durumunuz devam ettiği sürece yardım etmeleri gerekmekte. Görevlendirme bu işin doğru yolu. Kadro ile gittiğiniz zzman insanların hakkına girmis olacaksiniz

zor günlerdi, 2 saat önce
Hastalığın tedavisi merkezde olduğu için eninde sonunda buraya gelmem gerekiyor. Bu süreç çok yıprattı. Görevlendirme bittiği anda tekrar ilçeye gitmek zorunda kalıyorum. 1 haftalık bir seminer döneminde bile fizik tedavi almasak ,3 ay geriye gidiyoruz.
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