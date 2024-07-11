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Editörler : alex 10


11 Temmuz 2024 00:09
Euro 2024 Tahmin Yarışması Final Maçı

FİNAL MAÇI: 14 TEMMUZ 2024 PAZAR SAAT: 22:00

İSPANYA - İNGİLTERE

her maç bir puan.

1-2 tahminidir. Alt Üst geçerlidir. Alt: 0-1-2 gol Üst: 3 gol ve üzeri.

Maç Sonu Skoru tahmini vardır. Uzatma ve Penaltılara göre de yapılabilir.

maç tarihi saati esastır.

yarışma sonunda gol krallığı, final maçı, şampiyon takım puanları eklenecektir.

oberonn13 28

sahip35 27

hopali 22

enginkrtp 3

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