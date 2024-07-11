Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Temmuz 2024 01:05
İlksan benzeri kredi ve yardımlaşma kurumu var mı ?

Merhaba. İcra ikrazı kullandım ama 3 taksit ödendi. Paraya ihtiyacım var ve buna benzer banka harici kredi alabileceğim kuruluş arıyorum. Bilen var mı ?

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