Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Temmuz 2024 02:13
polisler tabancasına aksesuar takabilir mi?

Merhaba polis abilerim. 19 Yaşında PMYO hazırlığı yapan bir kardeşiniz olarak ilk kez bu sitede bir konu açıyorum. Polislik hakkında uzunca şeyler araştırdım gerek olsun gerçek hayatta denk geldiğim uygulama yapan polis abilerimizle muhabbetler ettim. Ancak sadece şu soruma bir karşılık bulamadım. Polis memurları görev sırasında kullandıkları tabancaya fener, uzatılmış şarjör veya silahın üst tarafına kırmızı nokta tabanca optiği takabilirler mi ?

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